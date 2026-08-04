Самый быстрый аппарат из существующих: на какой разгон способен космический зонд

Самым быстрым объектом, созданным человеком, остается солнечный зонд NASA «Паркер», пишет журнал Jalopnik. Аппарат, разработанный и управляемый Лабораторией прикладной физики на территории университета Джона Хопкинса, во время сближений с Солнцем разгоняется примерно до 692 000 км/ч или 192,2 км/с.

«Паркер» запустили в августе 2018 года. С тех пор он постепенно выходит на все более близкие орбиты вокруг Солнца и использует его гравитацию как гигантскую «пращу», чтобы набирать скорость. При максимальном сближении зонд проходит всего в 6,1 млн миль от солнечной поверхности — ближе, чем любой другой созданный человеком аппарат.

Его задача не просто установить рекорд. «Паркер» изучает солнечную корону, солнечный ветер и вспышки, чтобы лучше понять, как работает активная атмосфера звезды. Зонд стал первым аппаратом, который буквально пролетел через корону Солнца.

Условия там экстремальные: температура во время близких проходов может достигать примерно 927 °C. При этом аппарат продолжает собирать научные данные.

Формально на звание самого быстрого претендует и межпланетную станцию New Horizons: при запуске она достигла рекорда скорости за счет собственного разгона. Но по текущей максимальной скорости все же «Паркер» остается главным рекордсменом.