Муж пропал на СВО, сына застрелили: убитая горем мать возмущена мягкой статьей для стрелков

В соцсетях обсуждают шокирующий поворот дела о гибели 17-летнего подростка в Крапивинском округе. Изначально мужчинам, стрелявшим в парня, вменяли убийство, но затем следствие переквалифицировало обвинение на более мягкие статьи — «причинение смерти по неосторожности» и «незаконная охота». Мать погибшего возмущена и просит главу СК Александра Бастрыкина вернуть прежнюю квалификацию, пишет VSE42.Ru , ссылаясь на соцсети и другие источники.

Трагедия произошла в ночь с 31 мая на 1 июня, когда двое подростков катались на питбайках. По версии следствия, компания мужчин занималась незаконной охотой с использованием тепловизора и мощного фонаря. Один из них выстрелил в цель — пуля смертельно ранила парня.

В конце июля троим фигурантам продлили арест до 31 августа. Однако недавно, как утверждается в обращении матери, дело переквалифицировали с «убийства» на «причинение смерти» по неосторожности» и «незаконную охоту». Защита настаивает: стрелки якобы приняли подростка за косулю.

Родственники погибшего с этим не согласны. В заявлении, которое появилось в сети, женщина указывает: расстояние от места выстрела до сына составляло менее 10 метров — 9 метров 80 сантиметров. У охотников были приборы ночного видения, позволяющие четко распознать силуэт человека ростом 170 см.

Мать просит вернуть статью об убийстве, а также признать потерпевшим друга погибшего, который находился рядом и выжил. Она также сообщает, что ее муж пропал без вести в зоне боевых действий, а убитый сын был единственным ребенком.

Реакция СК на жалобу пока не поступала.