В деревне Большое Буньково Богородского округа уже на 75% выполнили капремонт центра образования № 26. Открыть обновленное учреждение планируется 1 сентября, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект площадью свыше 5,8 тыс. кв. м ремонтируют в рамках госпрограммы по модернизации образовательной инфраструктуры Подмосковья. Сейчас на площадке работают 82 человека, в том числе два инженерно‑технических специалиста. Кроме того, задействованы две единицы техники.

В здании проводят электромонтажные работы, оборудуют систему вентиляции, приводят в порядок входную группу и фасад, благоустраивают прилегающую территорию.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта школ в Лобне.