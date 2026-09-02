Улететь в отпуск можно не только из аэропортов Москвы, но и из другого международного транспортного узла — из Минска, заодно прогулявшись по столице Беларуси, куда можно добраться на поезде. Такой вариант особенно интересен тем, кто не хочет привязываться к московским вылетам и готов немного изменить привычную логистику путешествия. Разбираемся, куда из Минска можно улететь напрямую, а где придется сделать пересадку — и во сколько обойдется такой маршрут.

От Москвы до Минска самый быстрый поезд идет примерно 7 часов 6 минут, а билеты можно найти от ₽1,9 тыс. В отдельные даты стоимость выше, поэтому перед поездкой лучше проверить конкретный состав и тариф. А дальше начинается самое интересное: из белорусской столицы можно улететь напрямую в Турцию, Египет, Китай, ОАЭ и Индию. А если хочется именно азиатского островного рая, придется добавить к маршруту еще одну пересадку.

Если хочется просто моря — Турция и Египет

Самый очевидный вариант — Турция. Из Минска есть прямые рейсы в Анталью и Стамбул, а в сентябре можно подобрать вылеты без дополнительных пересадок. До Антальи самолет проводит в воздухе около 5,5 часа. Стоимость прямого перелета на сентябрь зависит от даты и перевозчика, но ориентироваться стоит примерно на ₽25–30 тыс. в одну сторону. Стамбул подойдет тем, кому пляж не обязателен. Прямой перелет занимает около 5 часов 45 минут, а ориентир по сентябрьским билетам — около ₽30 тыс. Есть и более курортный вариант — Бодрум. Прямые рейсы выполняются, однако стоят заметно дороже: цена подбирается к ₽80 тыс. за билет в одну сторону.

Египет в этом смысле выглядит не менее заманчиво. В Хургаду из Минска можно улететь напрямую примерно за ₽58–63 тыс. в зависимости от даты. Время в пути составит около 6 часов 15 минут. В Шарм-эль-Шейх тоже есть прямые рейсы. Цены в сентябре начинаются примерно от ₽52 тыс, хотя в отдельные даты цена заметно выше. Лететь около шести часов.

С Египтом есть один нюанс: россиянам нужна виза. Ее можно оформить по прилете; однократная туристическая виза стоит 30 долларов. Для Шарм-эль-Шейха также действует отдельный режим с бесплатным синайским штампом при соблюдении условий поездки.

Фото: [ REGIONS/Илья Попов ]

Китай неожиданно становится одним из самых удобных вариантов

А вот здесь начинается самое интересное. Путешествие в Китай из Минска — не обязательно история с бесконечными пересадками. Например, в Санью на острове Хайнань есть прямые рейсы. На сентябрь можно найти варианты от ₽52 тыс. в одну сторону. Сам перелет долгий — около 10 часов 20 минут, зато садиться в самолет второй раз не придется. Прямым рейсом можно добраться и до Пекина. Цены на билеты начинаются примерно от ₽49–50 тыс., дорога занимает около 8 часов 15 минут. Еще один любопытный вариант — Урумчи. Прямой перелет занимает меньше шести часов, а сентябрьские билеты можно встретить примерно от ₽26 тыс. Есть прямые рейсы и в Сиань — ориентир по стоимости около ₽50 тыс.

Причем для туристической поездки россиянам сейчас не нужно заранее получать китайскую визу: действует безвизовый режим сроком до 30 дней.

А вот с Шанхаем ситуация другая: прямых рейсов из Минска в сентябре нет. Придется лететь с пересадкой — например, через Пекин или Сиань. Поэтому если хочется именно в Китай без лишней возни, то Санья, Пекин, Урумчи или Сиань сейчас выглядят гораздо интереснее.

Фото: [ REGIONS/Роман Малышенко ]

Ради Вьетнама придется немного попотеть

С популярными азиатскими курортами все неоднозначнее. В Нячанг прямых рейсов из Минска в сентябре нет: они появятся позже, в конце октября. Поэтому придется лететь с пересадкой. Рассматривать можно маршруты через вьетнамские хабы — Ханой или Хашимин, а также через другие азиатские узлы в зависимости от перевозчика. В сентябре стоимость таких перелетов начинается от ₽40–50 тыс, но конкретный маршрут сильно влияет и на цену, и на продолжительность поездки.

С Фукуоком ситуация похожая: прямого рейса нет, а добираться можно через Ханой, Хошимин, Бангкок или китайские аэропорты. По деньгам разумно закладывать примерно ₽40–50 тыс. В Дананг также придется лететь с пересадкой — прежде всего через Ханой или Хошимин, а также через азиатские хабы. По стоимости ориентир примерно такой же.

Фото: [ REGIONS/Илья Попов ]

Таиланд: прямого счастья в сентябре нет

Тем, кто хочет попасть на Пхукет, тоже придется смириться с пересадкой. Стоимость билетов начинается от ₽38 тыс, но комфортные варианты могут стоить дороже. Среди возможных узлов пересадки — Дубай, Стамбул, Бангкок и другие крупные аэропорты, в зависимости от конкретного рейса. До Бангкока в сентябре также придется добираться с пересадкой. Варианты начинаются от ₽41 тыс, а дорога занимает около 13 часов и более. Если конечная точка — Паттайя, имеет смысл смотреть перелеты до Бангкока, а дальше уже добираться наземным транспортом.

Для россиян Таиланд при этом остается одним из самых простых вариантов по документам: действует безвизовый въезд, с 15 сентября его сокращают до 30 дней.

Фото: [ REGIONS/Илья Попов ]

Бали — красиво, но дешево не будет

Путешествие на индонезийский остров Бали из Минска — уже почти экспедиция. Прямых рейсов нет, а в сентябре стоимость маршрута из Минска с пересадками начинается от ₽90 тыс. Пересадка возможна в крупных азиатских или ближневосточных хабах — например, в Китае, ОАЭ или Турции. Здесь особенно важно смотреть не только цену, но и длительность стыковки: дешевый билет легко превращается в сутки дороги.

Индия: Дели — напрямую, Гоа — с пересадкой

Для любителей Индии есть хорошая новость: в Дели из Минска можно добраться прямым рейсом. На сентябрь встречаются билеты от ₽24 тыс, а перелет занимает около 7,5 часа. А вот до Гоа прямого рейса нет. Придется пересаживаться — например, в Дели, Мумбаи, Дубае, Абу-Даби или Дохе. Поэтому иногда имеет смысл самостоятельно сравнить два варианта: лететь напрямую до Дели и продолжать путешествие внутри Индии либо покупать единый билет до Гоа.

Для въезда в Индию россиянам потребуется виза, причем доступно электронное оформление.

Дубай — один из самых удобных вариантов

Если хочется тепла и при этом не тратить сутки на дорогу, Дубай выглядит одним из лучших вариантов. Из Минска есть прямые рейсы, причем на сентябрь можно найти билеты от ₽30 тыс. в одну сторону. В воздухе придется провести около 6 часов 50 минут. С Абу-Даби ситуация менее привлекательная: стабильного прямого варианта в актуальном расписании нет, поэтому придется смотреть маршруты с пересадкой — например, через Дубай, Доху или Стамбул.

Фото: [ REGIONS/Роман Малышенко ]

А что со Шри-Ланкой?

Если душа требует пальм и океана, можно смотреть Шри-Ланку. Однако в сентябре прямого рейса из Минска нет. Перелет придется строить через один из крупных хабов — например, Дубай, Доху, Абу-Даби или Стамбул. По стоимости разумно ориентироваться примерно на ₽35–45 тыс. и выше в зависимости от даты и количества пересадок.

Таким образом, для москвичей аэропорт Минска может стать хорошей альтернативой московским авиаузлам для зарубежного путешествия.

Самые интересные прямые направления в сентябре: Анталья, Стамбул, Бодрум, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Саньи, Пекин, Урумчи, Сиань, Дели и Дубай.

С пересадкой: Нячанг, Фукуок, Дананг, Пхукет, Бангкок, Паттайя, Бали, Гоа, Шри-Ланка и Шанхай.

Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года, и страну уже посетили 690 тысяч граждан РФ за первый квартал — на 53,7% больше, чем год назад, а туроператоры прогнозируют рост организованных поездок до 70% по итогам года.