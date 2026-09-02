Удвоение на дому: с какой проблемой столкнутся семьи больных деменцией к 2040 году
Scandinavian Journal: число случаев деменции в мире вырастет на 75% к 2040 году
Ученые из Финляндии провели глобальное исследование демографических тенденций и прогнозируют рост числа случаев деменции на 75% к 2040 году. Анализ данных за 18 лет показал, что старение населения и увеличение продолжительности жизни создадут колоссальную нагрузку на систему здравоохранения и домашнего ухода. Результаты работы опубликованы в научном изданииScandinavian Journal of Public Health.
Детали исследования финских ученых и факторы риска
Ключевые выводы специалистов по проблеме распространенности деменции:
- Масштаб прогноза: Из-за общего старения населения количество людей с диагностированной деменцией вырастет на 75% к 2040 году.
- Нагрузка на домашний уход: На фоне возможного сокращения мест в специализированных стационарах число больных, проживающих дома, может увеличиться более чем в два раза.
- Демографический фактор: Даже потенциальное снижение количества новых случаев заболевания на индивидуальном уровне не перекроет общий рост числа пожилых людей.
- Методология: В основу моделирования легли национальные медицинские данные жителей Финляндии старше 65 лет за период с 2000 по 2018 год с учетом смертности, доступности ухода и динамики заболеваемости.