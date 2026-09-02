Удвоение на дому: с какой проблемой столкнутся семьи больных деменцией к 2040 году

Scandinavian Journal: число случаев деменции в мире вырастет на 75% к 2040 году

Общество

Ученые из Финляндии провели глобальное исследование демографических тенденций и прогнозируют рост числа случаев деменции на 75% к 2040 году. Анализ данных за 18 лет показал, что старение населения и увеличение продолжительности жизни создадут колоссальную нагрузку на систему здравоохранения и домашнего ухода. Результаты работы опубликованы в научном изданииScandinavian Journal of Public Health.

Детали исследования финских ученых и факторы риска

Ключевые выводы специалистов по проблеме распространенности деменции:

  • Масштаб прогноза: Из-за общего старения населения количество людей с диагностированной деменцией вырастет на 75% к 2040 году.
  • Нагрузка на домашний уход: На фоне возможного сокращения мест в специализированных стационарах число больных, проживающих дома, может увеличиться более чем в два раза.
  • Демографический фактор: Даже потенциальное снижение количества новых случаев заболевания на индивидуальном уровне не перекроет общий рост числа пожилых людей.
  • Методология: В основу моделирования легли национальные медицинские данные жителей Финляндии старше 65 лет за период с 2000 по 2018 год с учетом смертности, доступности ухода и динамики заболеваемости.

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