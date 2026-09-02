Застряли в Турции: туроператоры срочно предоставляют отели пассажирам Pegasus
Авиакомпания Pegasus временно скорректировала полетную программу в РФ
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о корректировке вылетов и пересадке путешественников на альтернативные рейсы в связи со сбоями в расписании турецких перевозчиков Pegasus Airlines и Turkish Airlines. Временные отмены рейсов 2 сентября затронули маршруты между Турцией и крупными городами РФ из-за ограничений на использование воздушного пространства. Туроператоры оказывают клиентам необходимую помощь, включая предоставление трансферов и отелей, пишет Интерфакс.
Реагирование туроператоров и ситуация с авиасообщением
Ключевые детали обслуживания застрявших пассажиров и причины отмены рейсов:
- Помощь путешественникам: Организованные туристы, столкнувшиеся с задержками или отной рейсов, оперативно пересаживаются на доступные альтернативные борта. На время ожидания вылета компании обеспечивают клиентов проживанием в гостиницах и необходимым трансфером.
- Причины отмены: Приостановка части полетных программ 2 сентября вызвана временными ограничениями на использование воздушного пространства над рядом российских регионов и аэропортов московского узла.
- Область корректировок: Изменения расписания затронули вылеты из Стамбула, Антальи, Бодрума и Даламана в Москву и Санкт-Петербург. Сами авиакомпании обещают возобновить стабильное графиковое сообщение после снятия всех спецограничений.
- Рекомендации пассажирам: Самостоятельным путешественникам рекомендуется обращаться напрямую в службы поддержки авиакомпаний для перебронирования или возврата билетов, а клиентам турагентств — поддерживать постоянную связь с туроператорами.