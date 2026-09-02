Суперфуд за 100 рублей: что будет, если есть свеклу чаще

Осенью организм сталкивается с новыми нагрузками: сокращается световой день, меняется рацион, а сезон простуд заставляет внимательнее относиться к питанию. При этом поддержать здоровье можно не только с помощью дорогих продуктов и витаминов. Один из самых доступных овощей — свекла — содержит целый комплекс полезных веществ и особенно актуальна в холодное время года. Диетолог Александра Шепелева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему этот продукт стоит чаще добавлять в осеннее меню.

По словам специалиста, свекла ценится прежде всего за высокое содержание пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. В ее составе есть калий, магний, марганец, фолаты и природные соединения, которые участвуют в поддержании работы сердечно-сосудистой системы.

«Свекла — один из тех продуктов, которые часто недооценивают из-за их доступности. Многие воспринимают ее только как ингредиент для борща или салата, но на самом деле это полноценный полезный овощ. Осенью она особенно актуальна, потому что помогает разнообразить рацион в период, когда свежих сезонных продуктов становится меньше», — отметила Шепелева.

Диетолог добавила, что свекла может быть полезна людям, которые следят за уровнем холестерина и хотят поддерживать нормальную работу кишечника. Благодаря клетчатке овощ способствует более комфортному пищеварению и помогает дольше сохранять чувство сытости.

«Регулярное употребление продуктов с клетчаткой важно для здоровья кишечника. При этом не стоит воспринимать свеклу как лекарство от всех проблем — это просто хороший элемент сбалансированного питания», — пояснила эксперт.

По словам врача, лучше всего сочетать свеклу с другими полезными продуктами: зеленью, растительными маслами, орехами, рыбой или кисломолочными продуктами. Такой рацион позволяет получить больше разных питательных веществ.

При этом людям с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит учитывать индивидуальную реакцию организма и не злоупотреблять овощем. Также важно помнить, что наибольшую пользу приносит не только один продукт, а разнообразное питание в целом.

«Осенью не обязательно искать экзотические суперфуды. Часто самые полезные продукты находятся рядом и стоят недорого. Свекла — хороший пример овоща, который доступен большинству людей и при правильном употреблении может стать частью здорового рациона», — заключила Шепелева.

Чем ближе осень, тем сложнее вставать, энергии меньше, кожа выглядит суше. На самочувствие влияют сокращение светового дня, изменение режима сна, физической активности и питания. Осенью нужно пересмотреть рацион, чтобы избежать авитаминоза. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.