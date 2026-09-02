«Орешник» уходит под землю: эксперт раскрыл заводы, которые снесут первым залпом

Российская гиперзвуковая новинка может получить неожиданное боевое применение — военный аналитик предложил обрушить «Орешник» на подземные цеха противника, которые до сих пор чувствовали себя в безопасности под толщами земли. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Замкнутые подземные заводы на Украине, где до сих пор производят военную продукцию, рискуют стать главной мишенью. Такую цель для «Орешника» озвучил военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, сегодня ВКС РФ активно работают по прифронтовым областям — Харьковской, Сумской, Днепропетровской — где риск потери самолетов от ПВО минимален. Но как только дело доходит до глубокого тыла, авиация вынуждена действовать с оглядкой: там плотность украинских зенитных средств выше, и каждый вылет превращается в лотерею. Именно здесь, по мнению аналитика, на сцену должен выйти «Орешник» — ракета, способная достать любую законспирированную точку, не подвергая риску летчиков.

Литовкин, однако, признал, что пока комплекс не задействуют для таких задач по сугубо экономической причине — стоимость одного пуска колоссальна, и использовать его вслепую было бы расточительством. Эксперт подчеркнул: перед ударом необходима стопроцентная уверенность, что подземные цеха действуют, а не законсервированы.



Ранее аналитик Кнутов предложил закрыть границы Украины из-за угроз Зеленского.