Поводом для жесткой реакции стало очередное заявление Владимира Зеленского: украинский президент в своей привычной манере призвал международные авиакомпании прекратить полеты над территорией РФ, сославшись на опасность. По его словам, западные послы в Киеве и Москве должны донести эту «рекомендацию» до своих перевозчиков, а небо над Россией «де-факто будет закрываться».



Эксперт Центра военно-политических исследований Юрий Кнутов расценил этот пассаж не иначе как объявление воздушной войны мирным гражданам. Он подчеркнул: Зеленский перешел все красные линии, и словесные увещевания здесь не помогут.

Кнутов предлагает действовать на опережение — заблокировать западные границы Украины, чтобы ни один военный груз, ни одна единица техники больше не пересекали эти пункты пропуска. Даже частичное перекрытие, по мнению аналитика, станет серьезным ударом по логистике ВСУ и лишит Киев возможности накачивать свои ресурсы. Однако на этом меры не заканчиваются: эксперт настаивает на кратном наращивании производства ударных дронов, способных доставать до западных областей, а также увеличении выпуска ракетных комплексов «Искандер». Он уверен, что только комбинация этих шагов создаст реальный барьер и заставит Киев отказаться от опасных игр с гражданскими рейсами.



Ранее Зеленский сообщил о новых паузах в ударах по России после встреч в Москве.