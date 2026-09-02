«Впервые задумалась о замужестве»: Кендалл Дженнер рассматривает Джейкоба Элорди как потенциального мужа

Кендалл Дженнер, одна из самых известных моделей и сестер клана Кардашьян-Дженнер, рассматривает Джейкоба Элорди как потенциального жениха. По данным Page Six, 30-летняя Кендалл впервые в своей жизни задумалась о замужестве. Ранее она не стремилась к браку из-за возраста.

Источник сообщает, что 29-летний Джейкоб привлекает Кендалл своей зрелостью и основательностью. Она считает, что нашла человека, который равен ей по статусу и жизненным ценностям.

Примечательно, что такая модель отношений сильно отличается от предыдущих романов Кендалл. Теперь она знает, чего хочет, и не торопит события. Источник отметил, что это свидетельствует о ее взрослении и готовности к серьезным шагам.

Семья и друзья Кендалл полностью поддерживают ее выбор. Джейкоб легко вписался в ее жизнь, и пара, по словам инсайдера, отлично дополняет друг друга. Спокойствие и уравновешенность актера помогают Кендалл оставаться более расслабленной и счастливой. Сам Джейкоб, в свою очередь, делает все, чтобы Кендалл чувствовала себя особенной.

Ранее звезда «Эйфории» и «Грозового перевала» Джейкоб Элорди объяснил отсутствие на Каннском кинофестивале.