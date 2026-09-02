Глаза как зеркало мозга: ученые нашли скрытый симптом Альцгеймера на снимках сетчатки
A&D: снимки сетчатки глаза раскрыли ранние признаки болезни Альцгеймера
Международная группа исследователей установила, что обычные сканы сетчатки глаза способны выявлять повышенный риск развития болезни Альцгеймера задолго до появления первых клинических симптомов. Проанализировав с помощью алгоритмов машинного обучения более 62 тысяч изображений, специалисты обнаружили характерные изменения в сосудах глаза и структуре зрительного нерва. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.
Микрососудистые маркеры сетчатки и перспективы метода
Ключевые результаты сканирования сетчатки и структурные изменения:
- Характерные патологии: У пациентов, у которых впоследствии проявилось заболевание, зафиксированы снижение плотности сосудистой сети, повышенная жесткость сосудов, сужение мелких артерий и артериол, а также истончение зрительного нерва.
- Масштаб и технологии: ИИ-модель обучили и протестировали на массиве из 62 876 офтальмологических снимков глазного дна.
- Статус разработки: Авторы работы подчеркивают, что метод пока находится на этапе исследований и не служит готовым инструментом для постановки диагноза.
- Практическая ценность: В перспективе стандартный осмотр у офтальмолога может стать доступным скрининговым тестом для раннего выявления рисков когнитивных расстройств.