Уход за счет ОМС: больницам запретили требовать деньги с родственников тяжелых пациентов
ВМ: в России изменили правила нахождения родственников в больницах
С 1 сентября 2026 года в России законодательно закрепили право близких родственников на бесплатное совместное пребывание с пациентами в круглосуточных стационарах. Нововведения определяют четкие условия предоставления спального места и питания за счет средств ОМС, а также существенно упрощают доступ семьи к медицинской документации больного. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Права пациентов и новые условия нахождения сопровождающих в стационаре
Ключевые изменения в правилах госпитализации и обязанности родственников:
- Право на сопровождение: Совместное пребывание теперь является законным правом, а не внутренним решением клиники. Бесплатное койко-место и питание за счет ОМС предоставляются сопровождающим инвалидов первой группы и тяжелобольных пациентов (с согласия больного и решения врача).
- Детские стационары: Родители детей до четырех лет и детей-инвалидов любого возраста могут находиться в больнице бесплатно. Для школьников старше четырех лет эта опция доступна бесплатно только при наличии медицинских показаний для постоянного ухода.
- Доступ к информации: Близким стало значительно проще получать сведения о ходе лечения. Если пациент заранее открыл доступ в электронной системе, родственникам больше не требуется собирать дополнительные письменные согласия.
- Обязанности и ограничения: Сопровождающие обязаны соблюдать санитарные нормы, носить сменную одежду и проходить медобследования при длительном нахождении. Врачи вправе аннулировать допуск, если родственник мешает лечебному процессу или нарушает порядок.