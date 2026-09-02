Уход за счет ОМС: больницам запретили требовать деньги с родственников тяжелых пациентов

Ключевые изменения в правилах госпитализации и обязанности родственников:

Право на сопровождение: Совместное пребывание теперь является законным правом, а не внутренним решением клиники. Бесплатное койко-место и питание за счет ОМС предоставляются сопровождающим инвалидов первой группы и тяжелобольных пациентов (с согласия больного и решения врача).

Детские стационары: Родители детей до четырех лет и детей-инвалидов любого возраста могут находиться в больнице бесплатно. Для школьников старше четырех лет эта опция доступна бесплатно только при наличии медицинских показаний для постоянного ухода.

Доступ к информации: Близким стало значительно проще получать сведения о ходе лечения. Если пациент заранее открыл доступ в электронной системе, родственникам больше не требуется собирать дополнительные письменные согласия.