Скромность на лекциях: главный совет от долгожителя, который учится вместе со студентами

Основные принципы и увлечения 100-летнего американца, позволяющие ему сохранять активность:

Любовь к обучению: После переезда в Пенсаколу Притчетт воспользовался региональной программой для пожилых людей и прослушал 51 университетский курс, продолжая учиться и после смерти супруги.

Принцип скромности: Посещая лекции, где он вдвое старше преподавателей, ветеран подчеркивает важность уважения к учебному процессу, напоминая себе, что он там лишь гость.

Физическая и творческая активность: Помимо учебы, долгожитель осваивает игру на бильярде, руководит оркестром из семи человек в доме престарелых и дважды в неделю занимается плаванием.