Скромность на лекциях: главный совет от долгожителя, который учится вместе со студентами
Царьград: 100-летний американец Чарли Притчетт назвал учебу секретом долголетия
Житель США Чарли Притчетт, отметивший вековой юбилей, поделился секретами долгой и активной жизни. Ветеран, успевший сменить множество профессий, после выхода на пенсию бесплатно прошел 51 учебный курс в университете Флориды. Свою тягу к знаниям, скромность в общении с молодыми студентами и позитивный настрой он считает главными залогами долголетия. Об этом сообщает телеканал Царьград со ссылкой на портал TODAY.com.
Секреты долголетия и образ жизни Чарли Притчетта
Основные принципы и увлечения 100-летнего американца, позволяющие ему сохранять активность:
- Любовь к обучению: После переезда в Пенсаколу Притчетт воспользовался региональной программой для пожилых людей и прослушал 51 университетский курс, продолжая учиться и после смерти супруги.
- Принцип скромности: Посещая лекции, где он вдвое старше преподавателей, ветеран подчеркивает важность уважения к учебному процессу, напоминая себе, что он там лишь гость.
- Физическая и творческая активность: Помимо учебы, долгожитель осваивает игру на бильярде, руководит оркестром из семи человек в доме престарелых и дважды в неделю занимается плаванием.
- Генетика и настрой: Притчетт отмечает роль хорошей наследственности (его родственники доживали до 101–103 лет), но главным рецептом называет благодарность за каждый новый день и интерес к жизни.