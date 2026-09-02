Скончался актер Леонид Марченко, сыгравшей в культовом фильме «В бой идут одни „старики“»

tass.ru: в 88 лет умер актер фильма «В бой идут одни „старики“» Леонид Марченко

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Уходят легенды советского кино: на 89-м году жизни скончался актер Леонид Марченко. О его смерти стало известно 2 сентября, сообщил ТАСС.

Марченко был известен зрителю по ролям в таких фильмах, как «В бой идут одни „старики“», «Как закалялась сталь», «Старая крепость» и многим другим.

Окончив актерское отделение театральной студии Киевского украинского драматического театра имени Ивана Франко в 1961 году, а затем театроведческий факультет Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого в 1976-м, Леонид Леонидович посвятил свою жизнь театру и кино. Прощание с актером состоится в Киеве. Причина смерти не уточняется.

Еще одна утрата постигла мир искусства накануне. 29 августа ушел из жизни актер Сергей Максимов, известный зрителям под псевдонимом Макс Максимов. Ему было 80 лет.

Актуально
Добавьте mosregtoday.ru в избранное