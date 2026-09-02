Скончался актер Леонид Марченко, сыгравшей в культовом фильме «В бой идут одни „старики“»

Уходят легенды советского кино: на 89-м году жизни скончался актер Леонид Марченко. О его смерти стало известно 2 сентября, сообщил ТАСС.

Марченко был известен зрителю по ролям в таких фильмах, как «В бой идут одни „старики“», «Как закалялась сталь», «Старая крепость» и многим другим.

Окончив актерское отделение театральной студии Киевского украинского драматического театра имени Ивана Франко в 1961 году, а затем театроведческий факультет Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого в 1976-м, Леонид Леонидович посвятил свою жизнь театру и кино. Прощание с актером состоится в Киеве. Причина смерти не уточняется.

Еще одна утрата постигла мир искусства накануне. 29 августа ушел из жизни актер Сергей Максимов, известный зрителям под псевдонимом Макс Максимов. Ему было 80 лет.