Народная программа: кадры для медицины в Подмосковье готовят уже в школе

В Подмосковье по народной программе «Единой России» за пять лет построили около 60 объектов здравоохранения. Также сотни учреждений обновили в соответствии с современными стандартами.

Чтобы обеспечить учреждения кадрами, в регионе выстроена единая система подготовки от школы до целевых договоров. Практически все школы Подмосковья перешли на систему профориентации, и сейчас в регионе открыто более 200 профильных медицинских классов. Школьники могут ознакомиться с профессией врача и научиться оказывать первую помощь. Работа ведется в сотрудничестве с профильными вузами и больницами.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что в регионе действует и программа целевого обучения. В прошлом году по договорам с больницами и поликлиниками Подмосковья в медвузы поступило около 1 тыс. человек, в том числе более 600 человек — по программам специалитета и свыше 350 — в ординатуру.

Депутат напомнил, что по инициативе «Единой России» в 2026 году был принят федеральный закон, который обеспечит приток кадров в медицину. Выпускники медвузов, обучавшиеся на бюджетных местах по целевым договорам, должны отработать не менее трех лет в организациях, выдавших квоты.

«Обеспечение медучреждений кадрами — один из важнейших пунктов народной программы „Единой России“. Государство инвестирует в обучение будущих специалистов, а затем, через институт наставничества, помогает им состояться как профессионалам», — пояснил Голубев.

Также специалистам оказывают различные меры поддержки, в том числе соципотеку, компенсации на аренду жилья. К примеру, соципотекой воспользовались более 2 тыс. медиков. Кроме того, около 2,6 тыс. врачей получили земельные участки. В рамках программы «Земский доктор» пришли работать порядка 3 тыс. врачей.

Помимо этого, развитию подмосковной медицины способствует столичный опыт. Стандарты Москвы используются как ориентир для регионов страны. По словам члена Высшего совета партии, мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня врачам недостаточно совершенствовать только клинические компетенции. Также важно повышать цифровую грамотность, осваивать работу с современным оборудованием, ИИ и ИТ-сервисами.

«Специалисты проходят обучение по самым разным направлениям, в том числе роботической хирургии, УЗИ, детской дерматологии, трансфузиологии. Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы на сегодняшний день принял на обучение специалистов и управленческие команды более чем из 30 субъектов России», — рассказал Собянин.

Народная программа, с которой партия победила на выборах в Госдуму в 2021 году, в Подмосковье выполнена практически полностью, в том числе в сфере здравоохранения.