Школьников Подмосковья пригласили принять участие в онлайн-олимпиаде по информатике

Школьников Подмосковья пригласили принять участие во всероссийской онлайн-олимпиаде по информатике, которая проводится на образовательной платформе Учи.ру.

Олимпиада пройдет в два тура. Первый открыт для всех желающих. В нем семь заданий для школьников и пять для дошкольников на тему использования ИИ. Тур продлится до 28 сентября.

Участники, которые успешно выполнят задания первого этапа, смогут перейти во второй. Он стартует 24 ноября. Его участникам предстоит решить 20 задач в тестовом формате.

В перспективе результаты второго тура смогут стать основанием для включения победителей и призеров в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. Благодаря этому, ребята смогут подавать заявки на получение президентских грантов и принимать участие в инициативах центра «Сириус».

Участие в олимпиаде бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте informatics.uchi.ru или войти с логином от Учи.ру.