В Подмосковье в сентябре стартует новый этап программы «Школа утилизации: электроника»
Новый этап программы по утилизации электроники стартует в Подмосковье в сентябре
Фото: [Медиасток.рф]
Новый этап федеральной программы «Школа утилизации: электроника» стартует в Подмосковье 17 сентября. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Сегодня она реализуется в 17 регионах, и Подмосковье традиционно является одним из лидеров по сбору и утилизации электронного лома. Приглашаем всех принять активное участие в новом этапе программы», — обратился к жителям Подмосковья глава министерства Тихон Фирсов.
Сдать на утилизацию можно отработавшее оборудование — компьютерную и бытовую технику, электроинструменты и станки, научное и медицинское оборудование, персональные гаджеты.
Право на безвозмездную утилизацию имеют сотрудники органов власти и их посетители, а также подведомственные им учреждения.
Подробная информация представлена здесь.