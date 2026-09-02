Врачи во Фрязине помогли девушке, которой в ухо заполз таракан

Врачи Щелковской больницы во Фрязине помогли девушке, которой в ухо заполз таракан. О необычном случае из практики специалистов рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница с жалобами на острую боль и ощущение движения в левом ухе. Симптомы появились утром, и девушка пыталась промыть ухо. После этого движение прекратилось, но боль усилилась.

В ходе осмотра врачи обнаружили в ухе пациентки живого таракана больших размеров. Насекомое забилось глубоко внутрь слухового прохода. Специалисты обездвижили его и вытащили. Затем ушную раковину обработали антисептиком. Слуху пациентки ничего не угрожает, но ее ждет контрольный осмотр.

По словам оториноларинголога Сархана Кичибекова, таракан в ухе представляет собой серьезную угрозу. Это насекомое не может двигаться задним ходом, а его тело может легко сломаться, если пытаться достать его пинцетом. Если внутри останется фрагмент хитина, это может привести к гнойному воспалению, аллергии или даже химическому ожогу.

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