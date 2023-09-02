«Я так устал»: боец СВО дошел до Киева и погиб при засаде ВСУ

Артем Куприченко погиб в селе Мощун Киевской области в рядах элитного 331-го полка костромского десанта. Парню было 19 лет, и за свою короткую жизнь он успел геройски сразиться с нацизмом в самом сердце вражеской державы и получить орден Мужества посмертно.

Куприченко вырос в многодетной семье, где было девять детей. Мама Наталия рассказала о том, каким был ее сын.

Великий чтец

Артем был третьим ребенком в семье. Мальчик родился в Орловской области в поселке Шаблыкино. Когда Артем был в седьмом классе, Наталия с детьми стала жить в Ставропольском крае, где женщина нашла себе мужа.

«У меня натура такая — мне нужен ребенок, да и ладно, воспитаю одна. Уже с новым мужем я родила двоих детей, но первых семерых я растила одна. Артем любил пошалить, побаловаться, но при этом обожал читать. Проглатывал все подряд: сказки, научную, историческую литературу, фантастику. Артем ходил в библиотеку, где брал все книги по два-три раза», — говорит Наталия в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парень рос не только начитанным, но и спортивным: он занимался футболом и даже участвовал в соревнованиях. Жизнерадостный Артем помогал ухаживать за младшими сестрами за братишкой. Самые близкие отношения у Артема были со старшим братом и с младшим, который в этом году идет в первый класс.

«У меня всего три мальчика и шесть девчонок. С девчонками Артем не особо общался: «Девок много, они меня достают!», а с братьями дружил хорошо. И по хозяйству помогал все делать. Соседи проходили мимо, видели, как я на огороде вожусь и говорили: «Детки, как цыплятки возле наседки», — улыбается воспоминаниям женщина.

Фото: [ из личного архива семьи Куприченко ]

Отчислили из-за бедности

Семья Куприченко жила небогато. Когда все перебрались в Ставропольский край и Артем закончил девятый класс, парень поступил учиться в педагогический колледж. Однако уже с первого курса студента отчислили.

«Тогда начался ковидный период, и их перевели на дистанционку. У нас же не было компьютера, так что сын вынужденно пропускал занятия, сессию провалил, и его отчислили. Правда, расстроился не сильно: педагогом быть он не мечтал, а поступил в колледж потому, что были бесплатные места», — делится Наталия.

Когда парню минуло 18 лет, он пошел в армию и очень гордился, что попал в десантные войска. Уже через полгода Артем подписал контракт на два года.

«После каждого прыжка с парашютом он радостный звонил прямо с полигона: «Мамуля, я прыгнул, у меня получилось!». После службы вечером мы с ним каждый день созванивались, могли по два часа разговаривать ни о чем. Тем тяжелее я переносила отсутствие связи, когда сын ушел на СВО», — сокрушается Куприченко.

Вглядывалась в каждое лицо

Наталия признается, что за пару месяцев до спецоперации у сына, возможно, было нехорошее предчувствие. Последний в своей жизни новый 2022-ой год Артем проводил дома — он был как раз в отпуске. Маме солдат говорил: «Я так устал!», но знал, что надо работать.

Перед спецоперацией Куприченко сообщил родным, что будут учения в Белоруссии. Последний звонок был 24-го февраля, а потом связи не было. Мама бойца вся извелась: по телевизору постоянно смотрела новости и искала сюжеты про военных. Вглядывалась в каждое лицо. Думала, как бы увидеть, узнать что-нибудь про костромских десантников.

Фото: [ из личного архива семьи Куприченко ]

Страшные новости Куприченко получила 25-го марта. Дети позвали ее на улицу, а там пришли человек из администрации и кто-то в военной форме: «Наталья Николаевна, мы к вам с плохой новостью».

«В глазах потемнело, и я помню, что схватилась за ворота, и медленно начала спускаться вниз. И я начинаю кричать: «Нет! Верните мне сына живым, пожалуйста!», и я больше ничего не помню. Из дома выскочили старший сын и муж и меня просто затащили домой», — вспоминает жуткие моменты наша собеседница.

Оказалось, что Артем погиб 12-го марта при обстреле ВСУ, когда его отряд попал в засаду. Бойца привезли домой 30-го марта в закрытом гробу, и все эти дни Наталя не могла спать. Как признается женщина, первый раз она смогла уснуть, только когда придала земле тело своего сына. Артему навсегда осталось 19 лет.

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