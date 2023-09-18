«Я в другом мире побывал»: боец СВО сходил в церковь перед уходом на фронт и обеспокоил мать

Михаил Чурилин из Курской области геройски погиб за полторы недели до своего 25-го дня рождения. Парень и не думал, что попадет на спецоперацию, но в самый ответственный момент повел себя отважно. Он стал примером для сослуживцев и земляков.

Михаил родился большим. Роды у мамы мальчика, Галины, шли трудно. Она сама работала в роддоме, поэтому, когда врачи сказали: «Если родится мальчик, назови его Мишей в честь архангела», послушалась.

Курсовые работы для друзей

«Я всю жизнь была как за каменной стеной и надеялась, что архангел Михаил будет до последнего охранять моего сына, но не вышло», — отмечает Галина Чурилина, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В детстве мальчик был неспокойный: часто всю ночь плакал и везде таскал за ручку и маму, и старшую сестру Наташу. Мишу мучила аллергия, он часто болел, но все равно был веселым и озорным мальчишкой. И в проказах своих не сознавался.

«Однажды кошку посадил на печку и лапы ей подпалил, а сам говорит: «Это не я!». А еще с сестрой у них была разница в десять лет. Дочка уже училась в Курске на эколога, она написала курсовую работу на компьютере, а Миша залез туда и удалил документ», — вспоминает шалости сына наша собеседница.

Кстати, компьютер Чурилин любил с детства. После девятого класса он окончательно решил, что выбирает для себя информатику, и поступил в техникум. Михаил ремонтировал телефоны, закачивал программы и создавал сайты. Причем умел делать все это еще подростком, даже до обучения в техникуме.

Фото: [ из личного архива семьи ]

«Учился хорошо: ребятам помогал с курсовыми работами. У меня умные дети. А после получения диплома сына призвали в армию. Миша служил в Москве, в патрульной роте Росгвардии. Сын был рад, хотя ему приходилось трудно из-за плоскостопия, ведь ходить приходилось много», — продолжает Чурилина.

«Миша, как туда зайти?»

В армии Михаил часто простужался, у него был гайморит. А через полгода парня определили «писарчуком», как называет эту должность мама солдата. Словом, Чурилин сидел у компьютера.

«Даже когда сын вернулся из армии, ему командир звонил и спрашивал: «Миша, как туда зайти?», а он рассказывал. В Росгвардии сыну понравилось, но устроиться после армии туда на работу ему не удалось. Несколько месяцев он поездил в Москву, трудился вахтами охранником, но вскоре ему это надоело. В Курске стал работать администратором в игровом центре — опять же с компьютером», — говорит Галина.

Старшая сестра к тому моменту была уже замужем и тоже жила не в родном Льгове, а в Курске. Сообща парню купили комнату в общежитии. А потом началась спецоперация и частичная мобилизация.

«Я чувствовала, что он побаивается, что его призовут. Я говорю: «Миша, если тебя даже призовут, то можно и спрятаться», но он отрезал, мол, прятаться не буду. Оно так и вышло: 13-го октября принесли повестку Мишиному отцу по месту прописки. В руки никто не всунул, и мы могли спокойно сказать, что сын где-нибудь в Москве, но он сам пошел», — замечает Галина.

Фото: [ из личного архива семьи ]

Вперед, на фронт

На следующий день Чурилин поехал в военкомат и затем в церковь. Его крестная мама прислуживает в храме и поет в хоре. Говорят, однажды она обратилась к религии и исцелилась от онкологии.

«Она Мишу со школы водила на причастие, и 14-го октября был праздник, Покров. Они сходили в церковь у нас в деревне, и сын получил благословение. Сын исповедовался, причастился и прошел крестным ходом с иконой. Приехал домой и говорит: «Мама, я вроде бы в другом мире побывал. Как там хорошо!» — смахивает слезу наша собеседница.

На этом моменте у Галины впервые появилось предчувствие опасности. Парня спрашивали: «Миш, тебе страшно?», а он отвечал: «Не страшно, просто тревожно. Но все должно быть хорошо». После слаживания в Воронеже Чурилин отправился на фронт. И спустя две недели погиб.

Михаилу доверили то, что он умел делать — осваивать современные технологии. Чурилин стал оператором БПЛА. Как позже рассказал сослуживец Михаила с позывным Святой, курский боец погиб геройски. Пойдя на разведку, он не вернулся.

«В тот роковой день, 12-го ноября, с самого начала нашего разведвыхода и до конца мы с Мишей были вместе. Шли через минное поле до нужного нам квадрата, рядышком занимали позицию у Макеевки, потом шли до заданной нам высоты. Но миномет начал стрелять. От взрыва Миша вскоре погиб, осколок прошел через затылок в левый глаз», — пересказывает слова Святого Галина.

В школе родного Льгова повесили памятную доску в честь бойца, заслужившего орден Мужества. А отличники сидят на «Парте Героя» с его портретом.

Ранее мать солдата СВО рассказала, почему ее сын и другие бойцы ушли на фронт.