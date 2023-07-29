«Я же не псих»: рассказываем, почему психолог нужен каждому

По единому номеру Системы-112 бесплатно оказывают психологическую помощь всем жителям региона. Операторы поддержат в любой беде – от тяжелых расставаний до проблем с воспитанием детей. В масштабах страны эта новость не удивляет. Россияне осознали, что душевное здоровье так же важно, как и физическое. А вы все еще считаете сеансы с психологом пустой болтовней или диким стрессом? Тогда вас переубедит специалист из Одинцова Анна Скляр, ответив на пять распространенных вопросов.

Вопрос 1. ЗАЧЕМ НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ИДТИ НА СЕАНС?

Люди с убеждением «Я же не псих» часто тревожны и с высокой степенью контроля. Им сложно довериться другому человеку, тем более специалисту. Поэтому «внедрение» в их личную жизнь может стать не то что не полезным, а даже опасным. Психика будет всеми силами защищаться от угрозы изменений, какими бы хорошими они ни были. Поэтому первый шаг для таких клиентов – это осознание того, как гиперконтроль и тревожность влияют на его жизнь.

Вопрос 2. КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ТЕРАПИЮ?

Люди ищут специалиста по своему запросу. Например, если есть проблемы в партнерских отношениях, то идут к семейному психологу, с детьми – к детскому. Для личностных вопросов – огромное поле выбора.

«Мое любимое направление – это психотерапевтическая кинезиология и телесно-ориентированная терапия, – рассказывает Анна Скляр. – Самый яркий пример запроса – это телесные проявления. Например, человек не может ответить, если на него кричат, будто ком в горле застрял или заболевает каждый раз, когда нужно решать важные вопросы. Как кинезиолог я могу выполнить мышечное тестирование и определить, какое направление работы будет самым эффективным. У каждого специалиста есть свои «инструменты».

Вопрос 3. ОБРАЩАЮТСЯ ЛИ К ПСИХОЛОГУ БЕЗ КОНКРЕТНОГО ЗАПРОСА?

Среди клиентов психологи выделяют отдельный тип – визитеры. У них нет конкретного запроса, им интересно попробовать что-то новое и следить за методом работы специалиста. Так они создают для себя безопасное пространство, учатся доверять и осознанно подходят к терапии в дальнейшем.

Вопрос 4. ЕСТЬ ЛИ ПОЛНОСТЬЮ ЗДОРОВЫЕ ПСИХИЧЕСКИ ЛЮДИ?

Психологи отличаются от психиатров тем, что работают с «условно здоровыми людьми» и не прописывают психотропные препараты. С научной точки зрения, описания психически здорового человека нет. Остается опираться на вечные ценности о добре, уважении, взаимопомощи, доверии, благодарности и любви.

«Мне кажется, что условно нормальным можно считать человека, которому комфортно в обществе, но иногда хочется побыть одному, – отмечает психолог. – Без перегибов в какую-либо сторону. Хорошо, если у человека есть опора на себя и ему комфортно взаимодействовать с окружающим миром».

Вопрос 5. КАК ПОНЯТЬ, ПОЛЕЗНЫ ЛИ ЗАНЯТИЯ?

Чем точнее сформулирован запрос, тем легче отследить динамику. Учитывайте, что в любой терапии существуют откаты и сопротивление. Но если между клиентом и психологом сложились доверительные отношения, результат точно будет. Возможно, потребуется время, чтобы найти «своего» специалиста.