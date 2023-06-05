Ясновидящий из «Битвы экстрасенсов» назвал самых сильных участников нынешнего сезона

Ясновидящий, участник 19 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Юлий Котов рассказал, почему решился испытать свои силы в рамках «Битвы» и как участие в проекте изменило его жизнь.

Экстрасенс также поделился своим мнением об участниках нового сезона «Битвы сильнейших» и рассказал, кому желает победы.

Почему вы приняли решение участвовать в проекте «Битва экстрасенсов»?

«Я давно смотрел, интересовался «Битвой» и думал о том, что классно было бы туда попасть, это так круто. Вот пришел момент, когда можно было пойти и моя подруга, по совместительству наставник, сказала: «Иди сходи, не пройдешь – значит не пройдешь». Я понял, что ничего не теряю. Пошел на проект, прошел первое испытание и меня позвали. Решился не для пиара или чего-то такого, а просто было интересно себя испытать, посмотреть на себя, поставить себя в новые неудобства, рамки», – поделился экстрасенс с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как участие в проекте повлияло на вашу личную и профессиональную сферы деятельности?

«На самом деле «Битва» дала очень много. Она дала мне шанс проявить себя, показать себя. За это большая благодарность проекту, потому что во мне увидели потенциал и помогли его развить. Это помогает мне в работе. А сейчас я могу людям помочь. В этом есть прелесть. В профессиональной сфере тоже помогли мне вырасти. Всеми испытаниями, всеми тонкостями помогли переосмыслить многое, посмотреть с другой стороны. За это я сильно благодарен всему составу проекта. Это был незабываемый и неповторимый опыт», – пояснил Котов.

Хотели бы вы снова принять участие в проекте «Битва экстрасенсов»?

«Да, скорее всего хотел бы. Это интересный опыт, потому что это развивает, дает какие-то новые внутренние возможности и раскрывает новые ситуации. Можно посмотреть на себя с другой стороны, задуматься о том, насколько это тяжелая работа. Но сам процесс съемок, испытаний очень тяжелый и физически, и эмоционально, и психически», – добавил экстрасенс.

Смотрите ли вы новый сезон «Битвы сильнейших»?

«Честно говоря, я сейчас не смотрю новый сезон «Битвы», потому что мне это перестало быть интересным. Я сейчас больше погрузился в духовную структуру, нежели в эзотерическую. Я смотрю, иногда наблюдаю за ними, но не так, чтобы слежу. Нет необходимости, так сказать», – отметил ясновидящий.

За кого бы вы отдали свой голос? Кому желаете победы?

«Я знаком с одной участницей очень близко – Лина Джебисашвили. Это мой друг, я ее хорошо знаю. Вот за нее, конечно, болею, потому что человек очень способный с хорошими помыслами и добрыми внутренними качествами. Надеюсь, что она одержит победу. Надежда Шевченко мне еще нравится, она прекрасная женщина. А еще Виктория Райдос. Это сильные участники, мои фавориты, с которыми я знаком», – рассказал Котов.

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