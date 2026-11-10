В Волоколамске провели Единый день диспансеризации

В Волоколамской взрослой поликлинике прошел Единый день диспансеризации, в рамках которого 28 человек старше 18 лет смогли пройти медицинское обследование. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Пациентам провели комплексную проверку, в которую входили анкетирование и первичный осмотр терапевта. Кроме того, жители могли сделать ЭКГ, рентген органов грудной клетки и сдать общий и биохимический анализы крови.

«По итогам первичного этапа некоторые пациенты будут направлены на второй, более углубленный этап диспансеризации. Дополнительная диагностика назначается при обнаружении любых отклонений, что помогает своевременно выявить скрытые риски и установить верный диагноз», — рассказал заведующий взрослой поликлиникой Волоколамска Руслан Корсаков.

Он добавил, что регулярная проверка здоровья особенно важна для пациентов старше 40 лет, поскольку в этом возрасте возрастает вероятность развития гипертонии, сахарного диабета и злокачественных новообразований.

В ведомстве добавили, что пройти диспансеризацию можно и в будние дни, с 8:00 до 12:00, во взрослой поликлинике Волоколамска. Записаться можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по единому номеру 122.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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