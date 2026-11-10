Японка Моне Чиба победила Трусову на Гран-при и подверглась хейту со стороны болельщиков

Японская фигуристка Чиба подверглась хейту после победы над Трусовой

Культура и спорт
Моне Чиба и Александра Трусова

Фото: [Моне Чиба и Александра Трусова/ISU]

Японская фигуристка Моне Чиба выиграла этап Гран-при в китайском Шэньчжэне и подверглась хейту со стороны болельщиков. Спортсменка закрыла комментарии в соцсетях.

Японка опередила российскую фигуристку Александру Игнатову (Трусову). Некоторые эксперты отмечали спорность судейского решения. Но, очевидно, дело в том, что у Трусовой огромное количество болельщиков по всему миру, и они перенесли свое возмущение на ни в чем не повинную японскую спортсменку. Отметим, на этапе в Китае Трусову зрители приветствовали как ни одну другую спортсменку, завалив после ее выступления лед мягкими игрушками.

«Ни один спортсмен не заслуживает того, чтобы его унижали, оскорбляли или подвергали враждебности просто потому, что он показал результат, с которым кто‑то не согласен. Вы можете радоваться за своего любимого фигуриста, не принижая другого», — написал авторитетный комментатор ISU Майк Ханретти.

Пост Ханретти лайкнули многие ведущие фигуристы мира.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о шансах российских фигуристов отобраться в финал Гран-при ISU.

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