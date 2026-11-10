В Карелии обсудили, как дикие животные ведут себя рядом с населенными пунктами. Совещание провел глава республики Артур Парфенчиков вместе с руководителями муниципалитетов. Главный вывод: ситуация с бурыми медведями стабилизировалась, а вот волки с ноября стали появляться у людей чаще — это связано с сезоном, сообщил karelinform.ru.

По данным издания, в октябре жители республики продолжали сообщать в Минприроды Карелии о встречах с дикими зверями. Всего поступило 64 обращения: 34 касались медведей, 13 — волков, 23 — лис. Чаще всего сигналы приходили из Петрозаводска — 13 обращений. Также жаловались жители Пряжинского района (9), Пудожского, Сегежского и Олонецкого (по 6) и ряда других территорий.

Для регулирования медведей, которые могли угрожать людям, Минприроды Карелии выдало 14 специальных разрешений. По ним добыли семь особей: три — в Беломорском округе, по два — в Кондопожском и Прионежском районах. Два зверя были добыты в октябре, один — в ноябре.

«В Минприроды Карелии прошло совещание со всеми охотпользователями для стимулирования охоты на бурого медведя. Также Глава Карелии и наше министерство поддержали инициативу Минприроды России по снятию 30-дневного периода охоты и о выводе бурого медведя из списка лимитируемых видов», — отметил и. о. министра природных ресурсов и экологии Карелии Александр Юрченко.

Ранее сообщалось, что медведя застрелили после появления на горнолыжных трассах перед туристами.