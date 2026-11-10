Мариинский театр открыл продажу билетов на декабрьские показы балета «Щелкунчик». Как следует из афиши на сайте учреждения, цена зависит от даты, времени спектакля и сцены, сообщил rosbalt.ru.

По данным издания, первые предновогодние показы стартуют 20 декабря — билеты на них стоят от ₽7500 до ₽21 тыс. Дороже всего обойдется вечерний спектакль 31 декабря на Исторической сцене: цены доходят до ₽35 тыс.

По информации издания, с 26 декабря театр переходит на два показа в день — в 13:00 и 19:00, причем дневные сеансы дешевле вечерних. Доступнее варианты и на Новой сцене (Мариинский-2): там максимальная цена ограничена ₽15 тыс. Кроме того, 7, 9 и 14 декабря постановку представят воспитанники Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

По информации издания, «Щелкунчик» каждый год пользуется повышенным спросом. Недавно вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в эфире телеканала «Санкт-Петербург» затронул тему доступности главного новогоднего балета страны и раскритиковал ценовую политику театральных касс, назвав стоимость билетов в ₽30 тыс. «совершенно запредельной».

Ранее сообщалось, что продажи билетов на новогодние елки выросли на 8–13%.