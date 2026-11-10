«Как же мне повезло!»: Жизель Бундхен поздравила мужа с 39-летием

46-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен поздравила своего мужа, инструктора по бразильскому джиу-джитсу Иоакима Валенте, с днем рождения, передает Womanhit.

В личном блоге модель опубликовала редкий совместный снимок с супругом. Иоакиму исполнилось 39 лет.

Фото: [ соцсети ]

«Сегодня родился великий человек. Как же мне повезло! Люблю тебя безумно!», — написала Жизель.

История отношений Бундхен и Валенте началась в 2021 году. Модель искала школу боевых искусств для сына от первого брака. Тогда же она познакомилась с Иоакимом, а позже начала у него заниматься. Дружба между ними постепенно переросла в роман. В декабре 2025 года пара официально оформила отношения. Незадолго до свадьбы у супругов родился сын.

Родственники Бундхен, по данным СМИ, обеспокоены финансовым положением Валенте. Некоторые поклонники модели также считают, что она могла бы найти более состоятельного партнера. Однако сама Жизель не обращает внимания на такие разговоры.

До этого Жизель Бундхен около 13 лет была замужем за звездой американского футбола Томом Брэди. Их брак завершился разводом в 2022 году. У бывших супругов двое детей — сын Бенджамин и дочь Вивиан.

Ранее сообщалось, что рэпер Тимати организовал матери отдых на Мальдивах по случаю дня рождения.