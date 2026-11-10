В Сергиево-Посадском снесут аварийный жилой дом

В Краснозаводске на улице Горького ликвидируют аварийный жилой дом №18 площадью более 215 кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажное деревянное здание признали аварийным в связи с высокой степенью износа строительных конструкций. После расселения жильцов из четырех квартир в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Работы уже проводятся, после их завершения специалисты расчистят землю от строительного мусора. Демонтаж планируют провести до конца ноября 2026 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.