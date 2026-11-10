Заявление Карни: власти Канады отказались давать визы хоккеистам из РФ

Дегтярев заявил о наличии плана Б при отказе Канады в визах хоккеистам

Общество

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о наличии у российской стороны запасного плана на случай отказа властей Канады предоставить въездные визы членам национальной команды для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни выступил с официальным заявлением о неготовности выдавать визы российским спортсменам, несмотря на то что Международная федерация хоккея (IIHF) включила сборную России в обновленное расписание МЧМ-2027 после отмены отстранения Спортивным арбитражным судом (CAS). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на интервью министра телеканалу «Звезда».

Детали плана Б и юридические последствия для Канады

Глава Минспорта отказался раскрывать детали разработанного «плана Б», однако подчеркнул, что в случае реализации негативного сценария последствия окажутся крайне тяжелыми для канадской стороны. По словам Дегтярева, демонстративное нарушение канадскими властями решений CAS и правил международных федераций станет основанием для лишения страны права проведения будущих крупных турниров и соревнований под эгидой IIHF.

Контекст решения CAS и календарь турнира

Молодежный чемпионат мира по хоккею запланирован к проведению в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в период с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. В случае успешного решения визового вопроса соревнование станет первым международным турниром для молодежной сборной России после отстранения 2022 года.

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