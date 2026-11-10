Министр спорта сообщил о плане «Б» по допуску российских хоккеистов

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в программе «Между тем с Наталией Метлиной» на телеканале «Звезда» рассказал, что у России есть план «Б» на случай, если возникнут проблемы с визами для российских хоккеистов на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде.

Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российских хоккеистов к соревнованиям. Однако недружественные страны продолжают чинить препятствия для возвращения россиян на международную арену. Так, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не будет выдавать визы российским спортсменам.

Дегтярев не стал раскрывать. Сообщалось, что в случае проблем с визами российская сборная будет составлена из молодых игроков, выступающих в Северной Америке.

«Все будет хорошо для России, а для Канады будет плохо. Потому что она будет лишаться права проведения международных соревнований. Потому что МОК провел сейчас реформу и не только восстановил Олимпийский комитет России и снял все ограничения, все прежде принятые дискриминационные рекомендации, но и внес изменения в Олимпийскую хартию с призывом всем международным федерациям не допускать политизации», — заявил Дегтярев.

Ранее стало известно, что ИИХФ включила Россию в число участников молодежного чемпионата мира.