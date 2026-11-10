Агросектор будущего: сельхоздиетологи разработают рационы скота по ИИ
Профессор Щербаков: роботы-менеджеры возьмут под контроль курьеров и ИИ
В ближайшие годы рынок труда столкнется с появлением новых профессий, сформированных на стыке развития робототехники, систем искусственного интеллекта и цифровой безопасности. Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков представил перечень перспективных специальностей будущего. По оценке эксперта, стремительная автоматизация сервисных процессов и увеличение объемов данных потребуют фундаментально новых компетенций в управлении смарт-устройствами и защите персональной информации пользователей, об этом сообщает издание Комсомольская правда.
Перечень и функционал ключевых профессий будущего
В список предсказанных специальностей вошли 4 ключевых направления:
- Робот-менеджеры — специалисты по координации и управлению устройствами с искусственным интеллектом, выполняющими функции консьержей, сервисных служб и логистических курьеров.
- Цифровые телохранители — эксперты по кибербезопасности, отвечающие за комплексную защиту личной информации граждан в сети и непрерывный мониторинг их цифрового следа.
- Сельскохозяйственные диетологи — разработчики индивидуальных рационов питания для животноводства с целью повышения качества мясо-молочной продукции.
- Специалисты по фильтрации информационного шума — инженеры алгоритмов, настраивающие персональные информационные потоки для исключения информационных перегрузок пользователей.
Тенденции рынка труда и вызовы автоматизации
Появление новых профессий станет закономерным этапом трансформации традиционного сектора услуг и агропромышленного комплекса. Внедрение узкопрофильных специалистов позволит оптимизировать бизнес-процессы, повысить пищевую безопасность и защитить психическое и информационное благополучие граждан в условиях цифровизации.