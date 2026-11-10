В Подмосковье высокотехнологичную медпомощь получили почти 44 тыс. жителей

С начала 2026 года в Подмосковье высокотехнологичную медицинскую помощь получили почти 44 тыс. жителей, в медучреждениях региона доступны современные методы лечения, которые позволяют оказывать помощь пациентам со сложными заболеваниями, требующими специализированного оборудования и высокой квалификации врачей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для пациентов это возможность получить необходимое лечение в своем регионе, без необходимости обращаться в федеральные медицинские центры», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что для этой цели больницы оснащаются современным оборудованием, внедряются новые методы лечения, повышается квалификация специалистов. В высокотехнологичную медпомощь входят сложные хирургические вмешательства с применением современных технологий и оборудования. Ее оказывают бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.