Кучеров еще не определился с клубами, в которые хотел бы перейти

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров еще не составил список команд, в которые он готов перейти, сообщил инсайдер НХЛ Пьер ЛеБрюн.

В контракте хоккеиста есть пункт, по которому он может предоставить шортлист из 10 команд, в которые он согласен быть обменян. Кучеров затребовал обмена после того, как сорвались переговоры о новом контракте. Генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа заявлял, что не намерен обменивать нападающего. Таким образом, по окончании сезона Кучеров станет неограниченно свободным агентом и выйти на рынок.

ЛеБрюн предположил, что одним из претендентов на Кучерова может быть «Юта», за которую выступает бывший партнер и соотечественник Михаил Сергачев. По утверждению инсайдера, хоккеисты продолжают поддерживать близкие отношения.

При этом ЛеБрюн считает маловероятным вариант, при котором Кучеров может дать уговорить себя остаться в «Тампе». Побеседовав с близкими к хоккеисту людьми, ЛеБрюн получил подтверждение, что Кучеров настроен серьезно. Знакомые форварда «Тампы» подчеркнули, что тот слов на ветер не бросает.

Ранее чешский форвард «Колорадо» Мартин Нечас возмутился словами главы МИД своей страны о российских хоккеистках.