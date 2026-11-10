«Каждый номер давался мне с трудом»: зрители возмутились поведением Киркорова на концерте

59-летний народный артист РФ Филипп Киркоров дал концерт в Тюмени. Зрители сразу заметили, что певец ведет себя странно: он еле пел, пропускал строки в песнях и пошатывался на сцене, пишет VOICE.

После выступления Киркоров обратился к поклонникам. Он признался, что каждый номер давался ему с большим трудом. Артист объяснил, что не мог подвести зрителей и отменить концерт, потому что его так воспитали. Он назвал это выступление одним из самых сложных в своей жизни.

«Я не стану скрывать: каждый номер давался мне с трудом. Возможно, завтра я пожалею о своем решении не отменять сегодняшний концерт, но я просто не мог поступить иначе. Так меня воспитали, так научили мои родители: "Лопни, но держи фасон!"», — сказал Киркоров.

Он также отметил, что осознал: одной силой воли не всегда можно победить обстоятельства. При этом певец подчеркнул важность сохранения уважения к зрителю и любви к сцене.

После концерта Киркоров поблагодарил тюменских врачей скорой помощи, которые помогли ему. Между тем зрители из Новосибирска, Красноярска и Омска объединились и стали требовать возврата денег за билеты.

Ранее сообщалось, что концерты Филиппа Киркорова пытаются сорвать после скандального ролика.