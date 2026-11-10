Сроки говения: Рождественский пост продлится 40 дней до 7 января

28 ноября православные верующие вступают в 40-дневный Рождественский пост, который является одним из 4 многодневных постов церковного года. Говение продлится до 7 января и завершится праздником Рождества Христова. Пост также называют Филипповым, поскольку заговенье приходится на день памяти апостола Филиппа, об этом сообщает православный портал Фома .

Устав питания и строгие дни

По церковному уставу пост не является строго одинаковым на всем протяжении. До 1 января по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям допускается употребление рыбы, тогда как по понедельникам, средам и пятницам предписывается сухоядение. Самый строгий период наступает в финал поста — с 2 по 6 января, когда рыба полностью исключается из рациона верующих.

Духовная суть и персональная мера

Священнослужители напоминают, что говение — это прежде всего время молитвы, духовного очищения и добрых дел, а не просто диета. Конкретную меру пищевых ограничений каждому верующему рекомендуется согласовывать с духовником с учетом состояния здоровья.