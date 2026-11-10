В Подмосковье направили в суд уголовное дело по факту ДТП с пострадавшими юношами

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 18-летнего жителя города Подольска по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Материалы направили в Подольский городской суд.

По данным ведомства, обвиняемый ранним утром 26 августа 2025 года, не имея водительских прав, передвигался на мопеде «Ямаха Джон» по улице Литейной города Подольска, где совершил проезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной «Хендай Санта Фэ». Последняя пользовалась преимущественным правом проезда.

В результате ДТП пострадал 20-летний пассажир мопеда, ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.