Подмосковным работодателям рассказали, как получить субсидию за трудоустройство новых сотрудников

Работодатели Подмосковья могут получить субсидию в размере порядка 422 тыс. рублей за каждого сотрудника, трудоустроенного из другой местности, такая поддержка доступна приоритетным предприятиям. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Программа субсидирования найма — это реальный инструмент, который позволяет работодателям Подмосковья закрывать вакансии за счет привлечения специалистов из других территорий. Мы заинтересованы в том, чтобы предприятия региона находили нужных сотрудников, а люди, решившие переехать на новое место, чувствовали поддержку», - отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Воспользоваться программой можно в случае, если работодатель принимает на работу кандидата, переехавшего из другого региона или в пределах области не менее 50 км. Для получения выплаты нужно подать заявку на подбор персонала на портале «Работа в России», трудоустроить сотрудника при содействии службы занятости, заключить соглашение о предоставлении мер финансовой поддержки и обратиться за субсидией в Социальный фонд России.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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