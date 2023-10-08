Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на пресс-конференции 5 октября рассказала, сколько денег получает бюджет Украины от трансплантации детских органов. Как считает депутат, речь идет о 7% от всего дохода страны.

Бюджет Украины на 2024 год составит 92,5 миллиарда долларов (доходная часть).

Увозят тысячи детей

«7% бюджета — это 6,475 миллиарда долларов. В среднем, если посчитать стоимость человеческого тела для трансплантации органов, получится, что один человек стоит от 800 тысяч до миллиона долларов. Вся информация есть в открытом доступе в интернете», — объяснил ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Александр Сковородко.

Он также уточнил, что такие цифры получаются, если речь идет о рынке донорских органов в странах первого мира, Европе и Америке. Если же органы вывозятся в развивающиеся государства, то их цена тут же падает в десятки раз, так как «работают перекупщики».

«Если принять за веру то, что сказала Анна Кузнецова, то, исходя из 7% поступлений в бюджет, для этих целей с Украины в страны третьего мира ежегодно могли вывозиться десятки тысяч человек, и это не могло проходить бесследно», — подчеркнул Сковородко.

В этом ключе пока что подробности похищений, обнародованные Анной Кузнецовой, выглядят достаточно обтекаемо, особенно с точки зрения международного законодательства и запроса на иски: ни ФИО похищенных, ни каких-либо деталей, ни мечущихся родителей, раздающих интервью, добавил эксперт.

«Для того, чтобы мировая общественность приняла меры и начала искать пропавших маленьких украинцев, нужны твердые доказательства того, что те вообще существовали», — пояснил собеседник издания.

Coca-Cola спонсирует похищения детей

Один из детских домов, адрес которого был назван Кузнецовой, расположен в Святогорске в ДНР. Именно там, по словам депутата, российские военнослужащие обнаружили документы о продаже детей. И одним из спонсоров сделки, как утверждает вице-спикер, оказалась крупная транснациональная корпорация по продаже газировки.

«Есть ссылки на британские ЧВК. Одним из плательщиков была Coca-Cola», — прямо заявила Кузнецова на пресс-конференции.

Как узнал корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня», в Святогорске нет детских домов. Зато существовал крупнейший на Украине социально-реабилитационный центр «Изумрудный город», где отдыхали и учились дети-сироты и дети из неблагополучных семей. Когда в 2014 году на Украине началась АТО, туда стали доставлять вывезенных из-под обстрелов детей Донбасса — и именно с украинской стороны, так как регион был разделен линией соприкосновения надвое, рассказал нам анонимный источник в ДНР.

Фото: [ Из личного архива нашего источника в ДНР ]

Курировала проект лично первая леди Марина Порошенко. В соцсетях нашлись и отзывы тех, кто там отдыхал. В основном дети пишут, что им там не нравилось: приходилось учиться, сирот и тех, кто приехал из полных семей, разделяли на группы. Особенно не нравилась кормежка.

«Я там была в 2008. Тогда было ужасно. Металическая посуда, невыносимая еда — эти котлеты я вообще никогда не забуду. Вожатым мы были не нужны, все вспоминаю со слезами на глазах», — поделилась своими ощущениями с нами Анастасия К. из Донецка.

Коррупция и армия РФ

А около пяти лет назад в «Изумрудном городе» произошел очень громкий коррупционный скандал.

«Выяснилось, что сиротам закупали продукты питания по завышенным в два-три раза ценам. Например, яйца стоили 20 гривен за десяток, а их брали за 40, и все это проходило по документам, разница шла в чей-то карман. Виновные, кстати, наказаны так и не были», — добавил анонимный источник в ДНР.

«Изумрудный город» работал до того момента, как в него вошли российские войска. Они нашли там оставшихся детей.

Сколько было вывезено до этого и куда? Как добавил наш источник, в городе действовали экипажи военной украинской полиции «Белый ангел», специализирующейся на принудительной эвакуации несовершеннолетних: то есть если родители принимают собственное решение оставаться под обстрелами, то это их личное дело, но детей у них в этом случае забирают насильно.

При этом вице-спикер Анна Кузнецова не забывает, что зона ее ответственности — РФ, поэтому она предложила разработать критерии нуждаемости именно российских семей.