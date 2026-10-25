Воздушный блэкаут: в аэропортах Поволжья ввели ограничения из-за БПЛА

В Татарстане в ночь на 25 октября в очередной раз ввели режим «Беспилотная опасность» — соответствующий сигнал тревоги был зафиксирован в 02:13 мск. Из-за угрозы воздушной атаки Росавиация временно ограничила прием и отправку самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Чебоксар. По данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО успешными действиями отразили налет: всего за ночь над 24 регионами России перехвачено 532 вражеских ДРОНа. Ограничения на полеты сняты после 06:22 мск. Это уже третья подряд массированная атака беспилотников на республику за последние трое суток. Об этом сообщает «Комсомольская правда».