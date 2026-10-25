Воздушный блэкаут: в аэропортах Поволжья ввели ограничения из-за БПЛА
KP.RU: над Татарстаном третьи сутки массово сбивают украинские беспилотники
В Татарстане в ночь на 25 октября в очередной раз ввели режим «Беспилотная опасность» — соответствующий сигнал тревоги был зафиксирован в 02:13 мск. Из-за угрозы воздушной атаки Росавиация временно ограничила прием и отправку самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Чебоксар. По данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО успешными действиями отразили налет: всего за ночь над 24 регионами России перехвачено 532 вражеских ДРОНа. Ограничения на полеты сняты после 06:22 мск. Это уже третья подряд массированная атака беспилотников на республику за последние трое суток. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Детали воздушной угрозы и хроника атак на Татарстан
- Инцидент в ночь на 25 октября:
- Время действия режима: угроза «Беспилотная опасность» действовала с 02:13 до 06:22 мск;
- Статистика ПВО: над территорией РФ ликвидировано 532 БПЛА самолетного типа;
- Ограничения в аэропортах: под закрытие попали воздушные гавани Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Чебоксар.
- Хроника волн атак за 23–24 октября:
- 24 октября: режим опасности объявляли дважды (первый — с 04:39 мск ); угроза затронула Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульму, Лениногорск и Сарманово; в аэропорту Казани было задержано свыше 50 рейсов;
- 23 октября: над регионом впервые за серию также сбили украинский БПЛА, вводя ограничения на прием рейсов.