Антирекорд Opta: «Спартак» пропустил самый быстрый гол в РПЛ с 2008 года

В центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА дома обыграл «Спартак» со счетом 2:0. Сам поединок на «ВЭБ Арене» начался с 15-минутным опозданием от запланированного времени из-за повреждения телевизионного кабеля. Счет на 33-й секунде (1-я минута) открыл полузащитник «армейцев» Кирилл Глебов, а на 24-й минуте Тамерлан Мусаев забил второй мяч. Гол Глебова стал самым быстрым для ЦСКА в чемпионате с марта 2017 года, а для «красно-белых» — самым быстрым пропущенным мячом с начала ведения подробной статистики Opta в 2008 году, пишет РБК.