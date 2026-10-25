Антирекорд Opta: «Спартак» пропустил самый быстрый гол в РПЛ с 2008 года
РБК: Глебов переписал историческую статистику дерби ЦСКА и «Спартака»
В центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА дома обыграл «Спартак» со счетом 2:0. Сам поединок на «ВЭБ Арене» начался с 15-минутным опозданием от запланированного времени из-за повреждения телевизионного кабеля. Счет на 33-й секунде (1-я минута) открыл полузащитник «армейцев» Кирилл Глебов, а на 24-й минуте Тамерлан Мусаев забил второй мяч. Гол Глебова стал самым быстрым для ЦСКА в чемпионате с марта 2017 года, а для «красно-белых» — самым быстрым пропущенным мячом с начала ведения подробной статистики Opta в 2008 году, пишет РБК.
Детали матча и статистика быстрых голов
- Главные события дерби на «ВЭБ Арене»:
- Быстрый гол (1'): Кирилл Глебов воспользовался атакой по флангу и отправил мяч в сетку ворот Александра Максименко на 33-й секунде;
- Укрепление преимущества (24'): Тамерлан Мусаев удвоил счет точным ударом головой после передачи Данила Кругового;
- Итоговый результат: ЦСКА одержал сухую победу со счетом 2:0 и набрал 25 очков, поднявшись на второе место в таблице РПЛ.
- Исторические параллели и рекорды:
- Предыдущий рекорд ЦСКА: в марте 2017 года бразилец Витиньо забил «Томи» на 32-й секунде;
- Рекорд «Спартака» (Opta): антирекорд клуба с момента сбора статистики Opta (с 2008 года); в последний раз до этого на 1-й минуте «Спартак» пропускал в 2016 году от «Уфы».