Антирекорд Opta: «Спартак» пропустил самый быстрый гол в РПЛ с 2008 года

РБК: Глебов переписал историческую статистику дерби ЦСКА и «Спартака»

Общество

В центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА дома обыграл «Спартак» со счетом 2:0. Сам поединок на «ВЭБ Арене» начался с 15-минутным опозданием от запланированного времени из-за повреждения телевизионного кабеля. Счет на 33-й секунде (1-я минута) открыл полузащитник «армейцев» Кирилл Глебов, а на 24-й минуте Тамерлан Мусаев забил второй мяч. Гол Глебова стал самым быстрым для ЦСКА в чемпионате с марта 2017 года, а для «красно-белых» — самым быстрым пропущенным мячом с начала ведения подробной статистики Opta в 2008 году, пишет РБК.

Детали матча и статистика быстрых голов

  • Главные события дерби на «ВЭБ Арене»:
    • Быстрый гол (1'): Кирилл Глебов воспользовался атакой по флангу и отправил мяч в сетку ворот Александра Максименко на 33-й секунде;
    • Укрепление преимущества (24'): Тамерлан Мусаев удвоил счет точным ударом головой после передачи Данила Кругового;
    • Итоговый результат: ЦСКА одержал сухую победу со счетом 2:0 и набрал 25 очков, поднявшись на второе место в таблице РПЛ.
  • Исторические параллели и рекорды:
    • Предыдущий рекорд ЦСКА: в марте 2017 года бразилец Витиньо забил «Томи» на 32-й секунде;
    • Рекорд «Спартака» (Opta): антирекорд клуба с момента сбора статистики Opta (с 2008 года); в последний раз до этого на 1-й минуте «Спартак» пропускал в 2016 году от «Уфы».

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