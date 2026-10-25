Атака на промзону: в Ельце ликвидируют последствия ракетного удара

Life: в Ельце ракетный удар ВСУ выбил окна в многоэтажных домах

Общество

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по промышленной зоне города Ельца Липецкой области. В результате взрывной волны повреждено остекление в нескольких многоквартирных жилых домах. Как сообщил мэр Ельца Вячеслав Жабин на своей странице в соцсети «ВКонтакте», специалисты аварийно-спасательной службы (АСС) оперативно приступили к работам по временному закрытию теплового контура в квартирах пострадавших горожан. Об этом информирует RT.

Последствия удара и организация восстановительных работ

  • Повреждения жилого фонда и работа аварийных служб:
    • Масштаб разрушений: в нескольких многоэтажных домах выбиты или повреждены оконные стекла;
    • Защита теплового контура: сотрудники АСС проводят временную заделку оконных проемов пленкой и щитами для сохранения тепла в жилых помещениях;
    • Контроль главы города (Вячеслав Жабин): профильные службы ведут поквартирный обход для фиксирования материального ущерба и оказания помощи.
  • Оперативная обстановка в промышленной зоне:
    • Цель атаки: удар пришелся по территории промзоны Ельца, где на предприятиях проводилась эвакуация персонала;
    • Реакция экстренных служб: на месте происшествия задействованы бригады скорой помощи, МЧС и представители регионального правительства.

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