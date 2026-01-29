Как получить единое пособие для семей с детьми, если ранее не проходили по доходам: новые правила с 2026 года

С начала 2026 года в России начал работать обновленный порядок предоставления единого пособия для семей с детьми. Изменения в первую очередь затронули принципы расчета совокупного дохода семьи — некоторые виды финансовой помощи государство перестанет учитывать при проверке нуждаемости. В Минтруде пояснили, что многие родители, которые раньше не проходили по критериям, теперь смогут претендовать на поддержку.

Подарки от работодателя: что еще исключили из расчета

Самой заметной новацией станет исключение корпоративных выплат при рождении ребенка из состава семьи. Теперь, если организация оказывает материальную помощь своим сотрудникам, эти средства не будут суммироваться с другими доходами при оценке права на пособие.

«Такое решение — логичный шаг в рамках комплексной политики поощрения корпоративной демографии. Мы создаем условия, в которых трудящиеся родители получают максимум поддержки и от государства, и от работодателя», — прокомментировали в пресс-службе Минтруда.

Аналогичный подход теперь применяется к единовременной материальной помощи, которую получают жители Курской области, лишившиеся жилья из-за военных действий. Эти средства также не будут влиять на право получения пособия.

Как учитываются больничные и отсутствие официального заработка

Корректировки также затронули принципы учета доходов для родителей, не имеющих постоянной занятости. Для граждан, которые не работают без объективных причин (не являются пенсионерами, студентами или официально безработными), будет действовать повышенный порог минимального дохода. Теперь для них условный годовой заработок должен быть не ниже восьми минимальных размеров оплаты труда.

Одновременно с этим листы нетрудоспособности (больничные) переквалифицированы из социальных выплат в категорию трудовых доходов. На практике это повышает шансы на получение пособия для многих работающих родителей, поскольку расчет всегда ведется с учетом трудовых поступлений.

Новый подход к алиментам: по факту или по справке

С 1 марта 2026 года изменятся правила учета алиментных обязательств. Если родитель, воспитывающий ребенка, не обращался в суд для официального взыскания алиментов, они все равно будут засчитаны в семейный бюджет. Но не по фактическому поступлению, а в размере, пропорциональном средней заработной плате в регионе.

«Мы уходим от ситуации, когда недобросовестный родитель уклоняется от алиментов, а семья лишается поддержки. Теперь алименты будут учитываться автоматически, исходя из экономических показателей региона», — уточнили в министерстве.

При этом если алименты перечисляются на основе добровольного нотариального соглашения, а не судебного решения, их будут учитывать по реально поступающим суммам. Все необходимые сведения Соцфонд будет получать автоматически благодаря системе межведомственного электронного документооборота.

Эти изменения позволят перераспределить поток государственной помощи и сделать ее более адресной, охватив именно те семьи, которые действительно в ней нуждаются.