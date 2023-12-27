Как получить налоговый вычет за благотворительность и кто может это сделать

По данным Министерства экономики и финансов Московской области, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Подмосковья на 1 декабря достигли 986 млрд руб. При этом и юрлица, и обычные граждане могут получить налоговые преференции, если жертвуют деньги в пользу НКО. Как получить льготы – напомнили в Минэкономразвития России.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Так, физические лица могут оформить вычет в 13% от суммы, пожертвованной благотворительным организациям, НКО – на формирование или пополнение целевого капитала, религиозным организациям, а также НКО на работу в сфере науки, культуры, спорта, образования и в ряде других областей. При этом размер вычета не может превышать 25% дохода за год.

Для оформления вычета понадобятся копии документов о статусе организации-получателя, платежные документы, справка 2-НДФЛ, а при наличии – копии договора на пожертвование. Необходимо будет заполнить декларацию 3-НДФЛ на тот период, за который оформляется вычет. Документы можно подать в налоговую инспекцию по месту жительства, на личном приеме или по почте, а также онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС. Проверка проводится в течение трех месяцев, после этого будет принято решение.

ЕЩЁ ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ

В министерстве напомнили, что юрлица при оплате налога на прибыль организаций могут в качестве расходов учесть и стоимость имущества, пожертвованного определенным категориям НКО. Это касается и денежных средств.

«Такая налоговая преференция позволяет юридическим лицам сократить налогооблагаемую базу на величину пожертвования в пользу НКО в денежном выражении, не превышающую одного процента выручки от реализации», – уточнили в ведомстве.

Получить преференцию можно, если имущество было передано в социально ориентированные НКО, которые включены в реестр СОНКО в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1290 от 30.07.2021.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, понадобится договор о пожертвовании в письменной форме с обязательным указанием предмета пожертвования. При передаче движимого имущества договор необходим, если жертвователь обещает передать помощь в будущем или если стоимость пожертвования от юрлица превышает три тысячи рублей. Кроме того, нужно оформить акт приема-передачи.

ПОМОГАТЬ БЕЗОПАСНО

В Министерстве экономического развития РФ рекомендуют соблюдать правила, которые помогут не стать жертвой мошенников. Например, делая пожертвования в ящик для сбора, нужно помнить: собирать такую помощь могут только НКО, в уставе которых как вид деятельности указана благотворительная. Устав должен быть размещен на сайте. Переносные ящики могут использоваться только на мероприятиях, которые проводит НКО. Ящик должен быть опечатан, на нем должен быть инвентарный номер и все данные организации.

Просьбы о помощи, полученные в интернете от незнакомых частных лиц, лучше игнорировать. Если обращение поступило от НКО, стоит внимательно изучить сайт организации.

«Предложение перевести денежные средства на счет физического лица может служить признаком недобросовестности», – предупредили в министерстве.