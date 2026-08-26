Около 7,5 тыс. звонков приняли операторы горячей линии по паллиативной помощи Подмосковья с января
На горячую линию по паллиативной помощи Подмосковья поступило 7,5 тыс. звонков
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Операторы горячей линии по паллиативной помощи Подмосковья с начала 2026 года приняли порядка 7,5 тыс. звонков. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Оказание паллиативной помощи требует особого внимания как к самому пациенту, так и к членам его семьи. В Московской области сформирована многоуровневая система поддержки: работают профильные отделения, выездные патронажные бригады, а также школы для родственников, где обучают практическим навыкам ухода», — отметил зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Номер горячей линии: +7 (498) 683-83-83. Звонки принимают круглосуточно. Также в Подмосковье действует специальный сайт, посвященный системе оказания паллиативной помощи в регионе.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино.