Ветка длиной 12 см пронзила голову мужчины и дошла до мозга

45-летний житель США Трой Хэтэуэй чудом выжил после падения с лестницы — ветка длиной более 12 сантиметров пробила его череп и достигла мозга, но хирурги провели экстренную операцию через нос, и спустя три недели мужчина почти полностью восстановился. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 26 июля, когда Хэтэуэй стоял на лестнице и подрезал ветки возле дома. Лестница неожиданно упала, и мужчина почувствовал сильную боль в голове. Сначала он подумал, что сломал челюсть, и самостоятельно дошел до дома, позвав жену. Та увидела торчащую из лица мужа ветку с зелеными листьями и, не подав вида, немедленно отвезла его в больницу.

Врачи выяснили, что ветка прошла через глазницу и достигла мозга. Вместо традиционной трепанации черепа хирурги решили извлечь инородное тело через нос. Операция длилась четыре часа. Один из медиков пояснил, что любая ошибка могла привести к фатальному кровотечению, повреждению мозга, потере зрения или тяжелой инфекции. К счастью, все прошло успешно.

Сейчас Хэтэуэй чувствует себя хорошо, хотя у него остался небольшой отек на левой стороне лица и слегка ухудшились обоняние и вкус. Он признается, что верит в чудо и благодарит судьбу за то, что все сложилось удачно.



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