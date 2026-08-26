Пассажиры «Мострансавто» с начала сезона совершили более 1,6 млн поездок на «дачных» маршрутах

Пассажиры АО «Мострансавто» с начала сезона совершили более 1,6 млн поездок на «дачных» маршрутах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сезон стартовал в апреле. В этом году для жителей организовали 31 сезонный маршрут до садовых и дачных товариществ. Еще на 16 направлениях было увеличено количество автобусов.

Свыше 1 млн поездок было оплачено социальными картами, 362 тыс. — банковскими, «Стрелкой» — 147 тыс., «Тройкой» — 57 тыс.

Самым востребованным маршрутом стал № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) – Нефтяник – Новониколаевка», на котором было совершено 319 тыс. поездок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году «Мострансавто» передадут более 200 новых автобусов.