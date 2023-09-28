Как учитель из Комсомольска-на-Амуре освоился в подмосковном селе и с первых дней привил ребятам любовь к математике

Большая работа по привлечению педагогов идет в Подмосковье. Сегодня в регионе практически нет текучки кадров в сфере образования, ведь правительство Московской области ежегодно приглашает новых учителей и поощряет опытных наставников. Особый акцент делается на укреплении коллективов сельских школ. В сентябре этого года по программе «Земский учитель» на удаленные территории нашего региона прибыли новые специалисты. Один из них – учитель математики, который приехал в городской округ Подольск из далекого Комсомольска-на-Амуре.

КУЗНИЦА ТАЛАНТОВ

Село Сынково в городском округе Подольск ведет свою славную историю с XVII века. Маленькое, уютное, спрятанное среди лесов и полей, оно гордится своими жемчужинами – старинным храмом Иоанна Богослова и замечательной школой.

Именно Сынковская школа, по стилю напоминающая усадебный дом, является важным культурным центром села. Здесь кипит жизнь, куются и затачиваются юные умы, ежегодно побеждающие как в региональных, так и всероссийских конкурсах.

Летом этого года по федеральной программе «Земский учитель» в Сынково из далекого Комсомольска-на- Амурепереехал учительЕвгений Шевчук. С 1 сентябряон началпреподавать математику, алгебру, геометриюи теорию вероятности для ребят с 6-го по 10-й класс. А еще взял под крылоклассного руководства 5 «А» класс.

ОТ ПЛАНА – К ИМПРОВИЗАЦИИ

За плечами у педагога сразу два высших образования – педагогическое и экономическое.

«Отучившись в педагогическом вузе, я проработал четыре года в школе в Хабаровском крае. А потом увидел вакансию в банке с зарплатой в два раза выше моей. Заинтересовавшись, решил сменить сферу деятельности и на десять лет окунулся в банковскую среду», – рассказывает педагог.

В мире взрослых цифр, ставок и графиков Евгений Шевчук вырос до руководителя отдела, а потом отчаянно заскучал. Жизнь в стенах офиса оказалась невыносимо предсказуемой.

«Просыпаясь в понедельник в шесть утра, я уже знал, во сколько и как закончится у меня вечер пятницы. Я перебрался в Комсомольск-на- Амуре, вернулся в педагогическую деятельностьи вновь задышал полной грудью», – рассказывает учитель.

С тех пор с педагогикой Шевчук не расстается. Признается, что школа – это живая атмосфера и уникальный коллектив, который непрестанно держит тебя в тонусе.

«Как бы ты ни готовился к уроку, на каждом занятии обязательно присутствует импровизация. Невозможно преподнести одну и ту же информацию разным классам одинаково», – говорит он.

ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ НА 200 ПРОЦЕНТОВ

Подмосковье для релокации педагог выбрал неслучайно. Здесь живет его сын, растет внук, работает множество бывших учеников.

«Мы с женой давно мечтали оторваться от большой городской суеты, начать все заново в месте, где ритм жизни тише, спокойней. Подмосковье оказалось идеальным местом для воплощения этой мечты», – говорит он.

Коллектив Сынковской школы встретил педагога с душой. Прямо на территории учебного учреждения Шевчуку выделили временную квартиру. Так что сегодня школа для него – не только рабочее место, но и любимый дом.

«Приняли меня как родного! Такое ощущение, что с сотрудниками знали друг друга всю жизнь. Огромное спасибо за радушие директору Наталье Александровне Шаговой и всему коллективу. Стараюсь выкладываться на все 200%, чтобы люди ни на грамм во мне не разочаровались», – признается он.

К ДОСКЕ – БЕЗ СТРАХА

Походит к концу первый месяц нового учебного года, а Евгению Шевчуку уже удалось увлечь и очаровать школьников математикой.

«Математика – царица наук, один из тех локомотивов, которые развивают логическое мышление и двигают прогресс. На уроках я стараюсь объяснять ребятам, что важно не просто уметь пользоваться гаджетами, не только ждать новых изобретений, но стремиться творить самим», – говорит Шевчук.

К обучению детей педагог подходит индивидуально. Если ребенок стесняется, не уверен в своих силах, то не спешит вызывать к доске, дает индивидуальные занятия и ждет, когда тот наберется уверенности.

«Главная цель – помочь школьнику побороть страх выглядеть неудачником перед коллективом. Для меня очень важно, чтобы любой ученик чувствовал себя на уроке комфортно, не боялся ошибаться, говорил, спрашивал. Поэтому у доски я никогда детям не ставлю двойки», – улыбается учитель.

В планах у Евгения Шевчука – обзавестись собственным жильем и перевезти в Сынково супругу – талантливого учителя физики с 25-летним стажем.