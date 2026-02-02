Перед тем как приступать к планированию гардеробной, важно провести тщательный анализ имеющихся вещей. Об этом « Газете.Ru » рассказала Анна Солдаткина, руководитель департамента дизайна ассортимента в сети гипермаркетов Hoff.

Начнем с инвентаризации

По словам дизайнера, прежде чем проектировать гардеробную систему, необходимо понять, кто и какие вещи будет хранить. Это влияет на внутреннее устройство мебели. Модульные решения позволяют адаптировать гардероб под потребности каждого члена семьи.

Солдаткина советует разделять одежду на группы: длинные вещи (пальто, платья), короткие (рубашки, пиджаки, футболки), трикотаж (джемперы, свитеры), белье и аксессуары, обувь, а также сезонные предметы (лыжное снаряжение, чемоданы). Кроме того, важно определить, сколько вещей будет висеть на вешалках, а сколько — храниться сложенными.

Идем вверх

Дизайнер отметила, что в небольших помещениях стоит использовать пространство по высоте. По ее словам, антресоли отлично подходят для хранения редко используемых или громоздких вещей. Они позволяют добавить объем для хранения, не загромождая жилую зону.

Кроме того, эффективно использовать вакуумные пакеты — они сокращают объем вещей до 70–80%, а также удобны кофры и коробки из плотных материалов.

Задействуем прихожую

Солдаткина отметила, что современные гардеробные системы могут иметь глубину всего 35–40 см. Этого достаточно для размещения штанг с верхней одеждой, полок для сумок и обуви, узких выдвижных ящиков или корзин для мелких аксессуаров — перчаток, шапок, шарфов.

В такие конструкции можно встроить антресоли вплоть до потолка, порекомендовала дизайнер.

