Как выбирают и назначают управляющие компании, рассказали в УФАС по Московской области

Профильный блок правительства Московской области постоянно контролирует качество обслуживания многоквартирных домов. Другой актуальный вопрос в этой сфере – правильное соблюдение антимонопольного законодательства муниципальными администрациями. По каким правилам выбирают и назначают управляющие организации, рассказали в Управлении федеральной антимонопольной службы по Московской области.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

В ведомстве отметили, нередко поступают жалобы на несоблюдение процедуры отбора управляющих организаций. Органы местного самоуправления должны проводить открытые конкурсы по правилам, которые утверждены постановлением правительства РФ от 06.02.2006 № 75.

«Практика Московского областного УФАС России по рассмотрению подобных жалоб достаточно обширна, и подобные нарушения, как и большинство иных, допускаемых организаторами торгов, оперативно устраняются», – подчеркнули в управлении.

Например, часть жалоб связана с передачей домов во временное управление, когда работу одной компании по каким-то причинам прекращают, а другая начинает обслуживать дом без проведения конкурса.

«Закон не предусматривает возможность для администрации сменить управляющую организацию, но дает ей возможность временно назначить организацию управлять многоквартирным домом, в котором нет управляющей организации», – уточнили в ведомстве.

ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ?

Но иногда администрация решает сменить управляющую компанию с недостаточными основаниями. Например, это жалобы жителей на неисполнение договора, задолженность, отзыв лицензии или какие-то нарушения, выявленные в рамках муниципального контроля.

«Все перечисленные случаи не подпадают под критерии, установленные Правилами и Жилищным кодексом Российской Федерации для принятия решения о назначении временной управляющей организации», – отметили в Управлении ФАС.

Например, если компания нарушила договор управления, контролировать это должны жильцы и органы жилищного контроля. Долги по платежам должны решаться в судебном порядке. Если даже компания лишилась лицензии, она должна обслуживать дом до тех пор, пока жильцы не выберут другого исполнителя или администрация не проведет открытый конкурс.

«Принятие решения о назначении временной управляющей компании не исключает обязанность администрации принять решение и о проведении конкурса по отбору новой управляющей организации», – напоминают специалисты.

В управлении отметили, что действия властей, дающие преимущества той или иной компании, запрещены пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В таких случаях Московское областное УФАС России выдает предупреждения о прекращении таких действий. При этом в управлении отмечают, что если речь идет о большом количестве домов, то администрация может не успеть выполнить требование и быстро найти новые управляющие компании.

Если нарушения продолжаются, управление предупреждает о возбуждении уголовного дела. Речь идет о нарушении статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».