Студенты Чеховского техникума рассказали школьникам о базовых спасательных навыках

Студенты-добровольцы Чеховского техникума — участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) провели для учеников школы №1 мастер-класс «Первая помощь», он был организован в рамках всероссийского проекта Движения Первых. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ходе встречи участникам рассказали о навыках, которые могут пригодиться в экстренной ситуации. В частности, школьники освоили алгоритм вызова экстренных служб, изучили способы временной остановки кровопотери и технику наложения повязок. В рамках практического блока ученики освоили основы сердечно-легочной реанимации (СЛР) ии отработали правильную последовательность действий при проведении реанимационных мероприятий.

Студенты также рассказали, как правильно зафиксировать травмированную конечность или иную область тела с помощью подручных средств.

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